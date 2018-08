Jong en verslaafd aan films? Word jurylid op Film Fest Gent

Ben je tussen de 18 en 26 jaar? Ben je bezeten door film, in die mate dat je er even de schoolboeken even voor aan de kant wil leggen? En heb je een uitgesproken mening over de zevende kunst? Dan zoekt Film Fest Gent jou voor haar jongerenjury, die haar oordeel velt over de films uit Explore Zone, het jongerenparcours van het festival.

Als jurylid ben je van 9 tot 19 oktober 2018 eregast op het festival. Je draaft van de ene voorstelling naar de andere, krijgt uitnodigingen voor speciale events en op het einde van de rit beslis jij met je medejuryleden welke film met de Explore Award aan de haal gaat. Als jurylid ontvang je ook nog eens een jaar lang gratis film kijken op UniversCiné!

Geïnteresseerd? Je vindt het aanmeldformulier en alle info die je nodig hebt op de website van Film Fest Gent. Aanmelden kan tot en met 2 september. Op 3 september ontvang je een e-mail met een wachtwoord om via het online platform UniversCiné één van de geselecteerde films te bekijken. Je hebt dan tot 14 september de tijd om een korte recensie te schrijven over één van deze films en door te sturen. De inzendingen worden beoordeeld door een professionele jury. In de week van 17 september worden de mogelijke kandidaten uitgenodigd voor een gesprek, daarna volgt de definitieve selectie.