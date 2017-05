Johan Heldenbergh: 'Buitenlandse producenten kijken minder op als ze mijn naam zien'

'Geweldige kerel! Toen ze aan het casten waren voor The Zookeeper's Wife heb ik gevraagd om Johan een rol te geven. Ik had niet gedacht dat ze daar op zouden ingaan. Hij speelt de zoodirecteur, en doet dat perfect. Ik ben vooral dol op zijn intrigerende gezicht en zijn neus.' Was getekend: Jessica Chastain, ster uit The Martian, Zero Dark Thirty, Interstellar en The Tree of Life, in Knack Focus. De Johan in kwestie is Johan Heldenbergh, die dus zijn Hollywooddebuut maakt naast Chastain.

In De Zondag praat hij uitgebreid over de draaiperiode. 'Over het algemeen is er weinig verschil. Alleen de schaalvergroting is even wennen', zegt Heldenbergh. 'Er waren wel vier producenten constant aan de monitor geplakt bij de opnames. Dat ben ik niet gewoon. Maar ik had aanvankelijk meer stress omdat ik met Jessica Chastain en Daniel Brühl mocht spelen. Ik ben al starstruck als ik Els Dottermans tegenkom, laat staan acteurs met zo'n palmares.'

Of dit avontuur nu ook de Hollywoodcarrière van Heldenbergh ten goede komt? 'Buitenlandse producenten kijken nu al iets minder vreemd op als mijn naam naar voren wordt geschoven voor een bepaalde rol', zegt de acteur zelf. 'Dat helpt hen om een film makkelijker te verkopen bij financiers. Zo werkt het systeem nu eenmaal. Ik merk dus wel een verschil op dat vlak. Mijn marktwaarde is verhoogd, maar mijn loon nog niet. (lacht) Al hoeft dat niet meteen, ik ben tevreden zoals het nu is.'

Heldenbergh vertolkt de directeur van een dierentuin die 300 joden een schuilplaats aanbood in zijn zoo. Een rol waar hij graag zijn tanden in zetten: 'Ik was als jonge kerel gefascineerd door de holocaust. Alle boeken die er indertijd beschikbaar waren in het Nederlands heb ik gelezen. Ik was dus goed voorbereid. En toch was ik onder de indruk van de decors. Zo'n Amerikaanse productie mag je niet onderschatten. Meestal gebruik je als acteur je verbeelding op een filmset, maar dat was deze keer niet nodig. Ik moest niet acteren, gewoon rondkijken met empathie.'

De acteur leerde er naar eigen zeggen ook iets uit voor de toekomst. 'Het is pijnlijk hoe de waarheid geweld wordt aangedaan en de publieke opinie wordt bespeeld', vindt Heldenbergh. 'We kunnen echt wel lessen trekken uit de geschiedenis en moeten elke kans aangrijpen om een derde wereldoorlog te vermijden.'