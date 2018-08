Jim Henson bedacht The Muppets, zijn zoon laat ze klaarkomen

De feiten

Vanaf 22 augustus loopt The Happytime Murders in de zalen, een komische thriller met Melissa McCarthy en 125 muppets in de hoofdrol. Inderdaad, die van Sesamstraat en The Muppet Show. Uw kinderen laat u dit keer beter thuis. The Happytime Murders is namelijk een muppetfilm voor volwassenen en werd geregisseerd door Brian Henson. Zijn vader Jim kent u misschien als de geestelijke vader van de échte muppets. Brian kiest voor een iets andere aanpak dan vaderlief, die zich hoogstwaarschijnlijk nu al in zijn graf aan het omdraaien is. De trailer voorspelt namelijk niet veel goeds.

In The Happytime Murders leven mensen en muppets door elkaar, maar worden muppets als inferieur beschouwd. Wanneer plots de pluchen acteurs van een tv-serie uit de eighties (subtiele knipoog van de makers) een voor een koelbloedig worden vermoord, start muppetdetective Phil samen met zijn menselijke collega Connie (Melissa McCarthy) een onderzoek dat hen naar de krochten van de duistere muppetwereld brengt. De lieve muppets die u nostalgisch doen terugblikken op uw kindertijd blijken achter de schermen namelijk serieuze klootzakken die zich maar al te graag overgeven aan seks, drugs en geweld. 'No Sesame. All street', waarschuwt de tagline al.

De film werd tien jaar geleden al aangekondigd en legde sindsdien een hobbelig parcours af. De rechten werden doorgegeven van bedrijf naar bedrijf. Cameron Diaz, Katherine Heigl en Jamie Foxx passeerden aan de onderhandelingstafel voor een rol. En dan was er nog de klacht van Sesamstraat zelf. Bert, Ernie en co. konden er namelijk niet om lachen dat ze werden geassocieerd met een grove, niet bepaald kindvriendelijke actiefilm. Brian Henson deed intussen zijn uiterste best om de film te verdedigen. 'Je denkt misschien dat het gaat om een shock comedy met muppets, maar in werkelijkheid is het een heel meeslepend verhaal. De personages zijn heel diep en goed uitgewerkt.'

De trailer bevat een muppet die tien seconden lang ejaculeert. Alle begrip voor zonen die zich willen afzetten tegen hun vader, maar serieus: ejaculerende muppets?

De hoogtepunten uit de trailer 00:22 Een muppetjunkie stelt voor om Melissa McCarthy's 'dick te sucken' voor 50 cent. 00:47 Twee muppethoertjes stellen voor om Melissa McCarthy eens goed te verwennen. 01:04 Een muppet trapt een man vol in de ballen in een verlaten ondergrondse parking. 01:08 Een muppet krijgt het aan de stok met iemand van de FBI en zegt: 'Waar staat dat eigenlijk voor? Fucking Big Idiot?' 01:30 Een muppet dwingt Melissa McCarthy een lijntje XTC te snuiven. 01:56 Een muppet heeft kantoorseks met zijn secretaresse, waarna hij een vreemde, slagroomachtige substantie ejaculeert. 02:25 We blijven verward achter.