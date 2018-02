Jennifer Lawrence stopt een jaar met acteren om activiste te worden

Jennifer Lawrence stopt een jaar met acteren en wil in die periode activiste zijn .Dat heeft ze verteld in een interview met Entertainment Tonight. Concreet gaat ze samenwerken met Represent.Us, een organisatie die naar eigen zeggen 'conservatieven, progessieven en alles daartussen samenbrengt om sterke anti-corruptiewetten erdoor te krijgen die een einde maken aan het politieke gesjoemel.'

Het is niet de eerste keer dat Lawrence, die sinds 2008 in maar liefst 23 langspeelfilms meespeelde, haar stem laat horen. Ze was een van de bekende boegbeelden van de Women's March en pleit voor gelijk loon voor mannen en vrouwen. Zelf klaagde ze na de opnames van American Hustle aan dat Amy Adams en zij minder verdienden dan hun mannelijke tegenspelers Bradley Cooper en Christian Bale.

'Het is niet gemakkelijk om je uit te spreken. Maar ik heb nu eenmaal een platform gekregen, en als ik dat niet gebruik, verdien ik het niet', zei Lawrence eind vorig jaar toen ze een award kreeg voor haar inzet. 'Het laatste jaar was een uitdagend periode in de wereld en meer specifiek in onze industrie. Elke dag worden we wakker met een waaier aan krantenkoppen die een impact hebben op ons.'

De fans van Lawrence kunnen dit jaar nog gaan kijken naar twee films die ze voor haar beslissing opnam: Red Sparrow, met onder anderen Matthias Schoenaerts in de cast, en X-Men: Dark Phoenix.