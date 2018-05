Jan Verheyen verfilmt brand in de Innovation... maar niet de officiële versie

Regisseur Jan Verheyen gaat Happening, een roman van VUB-professor Johan Swinnen, verfilmen. Swinnen legt in dat boek uit waarom de brand in de Innovation op 22 mei 1967 een terreuraanslag was. De officiële oorzaak volgens verschillende is overigens ontvlamd gas uit een kapotte tl-lamp.

Nele Meirhaeghe - die ook het grootste deel van Black pende - begint weldra aan het scenario, melden de kranten van Mediahuis. 'De release kan nog enkele jaren op zich laten wachten', zegt producent Peter Bouckaert daarin. 'Maar onze plannen zijn wel concreet.'

'Het is een van meerdere plausibele theorieën waar nog steeds geen sluitend bewijs voor of tegen is, en dat maakt het interessant', betoogt Bouckaert. 'Maar Happening wordt geen film voor believers of non-believers, wel een gelaagde, relevante film die iets vertelt over de context en de tijdsgeest.'

Verheyen draait op dit moment nog De collega's 2.0 en neemt ook de vierde film van FC De Kampioenen voor zijn rekening.