Italië is aan zet op Film Fest Gent

De organisatie van het Film Fest Gent heeft het volledige programma van de 44ste editie bekendgemaakt. Het feest van de cinema wordt afgetrapt met Insyriated, de nieuwe film van Philippe Van Leeuw. De prent, over de burgeroorlog in Syrië, won een Europa Cinemas Label op het filmfestival van Berlijn, waar hij ook in wereldpremière ging. Tien dagen later mag Charlie en Hannah gaan uit de boeken dichtdoen. In de film vertolken Daphne Wellens en Evelien Bosmans twee meisjes die een stapje in de wereld zetten, met de nodige gevolgen.

Voor de officiële competitie zijn twaalf films geselecteerd (zie kader) Daarbij zit één Belgische prent, Zagros van Sahim Omar Kalifa. Ook in de zevenkoppige jury zit één Belg, regisseur Gust Van den Berghe. Verder bestaat de jury uit regisseur Eytan Fox, actrices Leila Hatami (Oscarwinnaar A Separation) en Greta Scacchi, acteur Arnaud Valois (Franse Oscarinzending van dit jaar 120 battements par minute) en Juliane Lorenz, de vaste monteur van Rainer Werner Fassbinder die onder meer meewerkte aan Berlin Alexanderplatz.

De groep wordt voorgezeten door de Italiaanse regisseur Aurelio Grimaldi. Dat een Italiaan de jury voorzit, is geen toeval, want de cinema uit de Laars heeft een voetje voor dit jaar. Er is een speciale selectie van recente Italiaanse films en kortfilms te bewonderen. Daarnaast programmeert het festival ook elf klassiekers uit de Italiaanse politieke cinema.

1945 (Ferenc Török) A Ciambra (Jonas Carpignano) The Butcher, The Whore and the One-Eyed Man (János Szász) Call Me By Your Name (Luca Guadagnino) The Fixer (Adrian Sitaru) The Killing of a Sacred Deer (Yorgos Lanthimos) A Man of Integrity (Mohammad Rasoulof) La nuit où j'ai nagé (Damien Manivel & Kohei Igarashi) Tesnota (Closeness) (Kantemir Balagov) Thelma (Joachim Trier) Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Martin McDonagh) Zagros (Sahim Omar Kalifa)

Op het gebied van series is het onder meer uitkijken naar Acht Stunden sind kein Tag, een miniserie uit 1972 van Rainer Werner Fassbinder, en Tabula Rasa, de nieuwe serie van Malin-Sarah Gozin met Veerle Baetens in de hoofdrol.

Een ander traditioneel hoogtepunt van Film Fest Gent zijn de World Soundtrack Awards. Die worden uitgereikt tijdens een gala-avond op 18 oktober. De centrale gast is Terence Blanchard, de jazztrompettist die vooral bekend geraakte door zijn samenwerking met Spike Lee. Ook Discovery 2016 Joe Kraemer, die onder meer Jack Reacher en Mission: Impossible - Rogue Nation van muziek voorzag. De Lifetime Achievement Award is voor David Shire, bekend van onder meer All the President's Men.

Ook Knack Focus is vertegenwoordigd in het programma met een eigen filmdag. Alle info daarover vindt u hier.