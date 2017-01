Farhadi is met "The Salesman" genomineerd in de categorie beste buitenlandse film.

Ashgar Farhadi was van plan de Oscar plechtigheid bij te wonen, maar het vrijdag uitgevaardigde decreet verandert die plannen. Met zijn presidentieel decreet ontzegt Trump inwoners van Iran, Syrië, Jemen, Libië, Irak en Soedan de toegang tot de Verenigde Staten.

In 2012 won Farhadi in dezelfde categorie al een Oscar voor zijn film "A separation".