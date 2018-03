In beeld: de zes raarste dingen die Russell Crowe veilt om zijn echtscheiding te betalen

Geen betere manier om een echtscheiding te verwerken dan door alle spullen die je met je ex verzamelde publiek te verkopen, moet Russell Crowe gedacht hebben. Op 7 april - 'onze huwelijksverjaardag' - verkoopt Sotheby's Australia 200 stukken uit de persoonlijke collectie van hem en zijn ex-vrouw Danielle Spencer. 'The Art of Divorce' heet de veiling. Er hoort een affiche bij. 'Passief agressief' heeft net een gelaatsuitdrukking gekregen.