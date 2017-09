'Ik zou de moordenaar achtervolgen tot in de hel'

Tien jaar geleden moest je al een fervent filmquizzer zijn om te weten wie Jeremy Renner was. Daar kwam met een knal verandering in door zijn hoofdrol in de Oscarwinnende Irakthriller The Hurt Locker (2008). Sindsdien heeft Renner - 46 inmiddels - zich probleemloos omgeschoold van karakteracteur tot leading man. En hoewel niet alle films waar hij sinds zijn late doorbraak in meespeelde voor de eeuwigheid bestemd bleken, heeft hij onderhand toch een aardig en veelzijdig curriculum bijeengeacteerd.

