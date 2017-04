'Ik had het niet zien aankomen dat een zwarte jury een overduidelijke moordenaar zou vrijspreken'

Op het nippertje ging ik nog naar Manchester by the Sea kijken. Wanneer u dit leest, is de film waarschijnlijk al uit de zalen. Jammer, want het is - ik kan het niet anders zeggen - een aanrader. Het verhaal is zo ontroerend dat iemand achteraf opmerkte dat er een begrafenissfeertje in de zaal hing. Ik kon hem geen ongelijk geven. Pas een dag later begon het mij te dagen hoe gefabriceerd die ontroering is. Het hoofdpersonage Lee Chandler (Casey Affleck) wordt gevraagd om naar zijn geboortestad terug te ker...