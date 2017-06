Iemand nog een 2Pac-film? Er komen er toch genoeg aan

Nu woensdag komt de 2Pac-film All Eyez On Me in de zalen. Dat lijkt niet veel wereldschokkender dan mocht een andere biopic de cinema's bestormen. Het is om te beginnen lang niet de eerste keer dat Tupac Shakur, die zelf in zes films acteerde, als personage in een film opduikt. Sinds 2001 gaven al vijf acteurs hem gestalte in films over andere rappers, met als bekendste voorbeeld Marcc Rose in Straight Outta Compton uit 2015. Meer zelfs, het amper 25-jarige leven van Shakur werd al belicht in dertien documentaires, waarvan het Oscargenomineerde Resurrection de bekendste is.

Dat die ene definitieve biopic een evenement is, komt vooral omdat die al jaren in development hell kampeert - voor wie de term niet kent, kijk eens naar Lost in La Mancha, de documentaire over de Don Quichotfilm van Terry Gilliam die al zeventien jaar in de maak is.

Vier regisseurs

Dat het allemaal zo lang duurt, heeft ermee te maken dat 2Pac's familie niet echt op de film zit te wachten. Productiebedrijf Morgan Creek heeft jaren in de clinch gelegen met Amaru, het bedrijf van 2Pac's moeder - zij is inmiddels overleden is - dat de belangen van de rapper ook na zijn dood blijft behartigen. In 2009 volgde een rechtszaak, de toestemming om aan de film te beginnen kwam er pas na twee jaar procederen.

De optie liep tot 2015 en zelfs die deadline werd bijna niet gehaald. Eerst werd een extra productiebedrijf aan boord werd gehaald om het budget rond te krijgen. Twee jaar later, niet toevallig een maand na de release van Straight Outta Compton, spande het bedrijf een proces in omdat Morgan Creek het budget wilde opdrijven zonder toestemming. Tussen de bedrijven door werd regisseur Antoine Fuqua (Training Day, Olympus Has Fallen) ingeruild voor John Singleton (2 Fast 2 Furious, Shaft). Een goed jaar later pakte die ook weer zijn biezen om opgevolgd te worden door Carl Franklin en later door de uiteindelijke regisseur Benny Boom. Die laatste was dan weer niet de favoriet van de moeder van Tupac, die in mei vorig jaar overleed.

Producer L.T. Hutton blijft optimistisch in The Hollywood Reporter en houdt vol dat de mensen die de film al hebben gezien, onder wie Snoop Dogg en Busta Rhymes, hem goed vinden. 'Ik ben bijzonder trots. Ik weet niet waarom iemand dit zou willen saboteren.'

Johnny Depp

Waar Amaru wél achter staat, en daar wordt het ingewikkeld, is de documentaire die Steve McQueen, de regisseur van 12 Years A Slave, op dit moment voorbereidt over 2Pac. Het zal zonder twijfel nog even duren voor die in de zalen komt, vooral omdat die pas een jaar na All Eyez On Me mag uitkomen.

En dan is er nog de film van Brad Furman over het onderzoek naar het overlijden van 2Pac. Het vehikel heeft nog geen releasedatum, maar met Johnny Depp en Forest Whitaker wel een koppel A-sterren op de payroll. Kabelzender A&E plant een miniserie over hetzelfde onderwerp.

Tupac Shakur houdt dus ook post mortem nog wel een paar jaar all eyez on him.