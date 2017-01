'I Will Survive': Hollywood zingt tegen Trump

Dat Hollywood en de Amerikaanse politiek twee stevig vervlochten werelden zijn, is geen geheim. In de aanloop van de presidentsverkiezingen lieten al tal van sterren - Scarlett Johansson, Robert Downey Jr. en Mark Ruffalo, om er maar drie te noemen - hun meningen over Donald Trump opnemen in flitsende video's, zoals de Important-clip. En ook nu de presidentsrace gelopen is, weigert Hollywood de strijdbijl te begraven.

Dat maakt ook bovenstaand filmpje duidelijk, waarin Emma Stone, Natalie Portman, Amy Adams, Michelle Williams, Taraji P. Henson, Chris Pine, Matthew McConaughey en Hailee Steinfeld elk hun eigen versie brengen van I Will Survive, Gloria Gaynors discoklassieker uit 1978. Regisseur van dienst is Lynn Hirschberg, editor bij het Amerikaanse magazine W. Hoewel er geen letterlijke verwijzing naar Trump gemaakt wordt en de originele songtekst nauwelijks aangepast werd, is de bedoeling van het nummer blijkbaar wel de inwerkingtreding van Trumps presidentschap en de pijnlijke 'breuk' met Hillary Clinton te betreuren.

Het is niet de eerste groep bekende entertainers die recentelijk zijn stem verhief tegen Trump: vorige week waren Jerry Seinfeld, Samuel L. Jackson, Michael Jordan en Leonardo DiCaprio al te zien in een melodramatische Yes We Can-afscheidsvideo voor President Obama. Ook maakten Katy Perry, Scarlett Johansson, Amy Schumer en Cher bekend mee te zullen lopen in de Women's March on Washington op 21 januari, de dag na de inhuizing van de familie Trump. En dan was er nog die veelbesproken speech van Meryl Streep op de Golden Globes, die menig Twitter- en Facebook-feed op hol deed slaan. En de Hollywoodreacties zullen de komende dagen, maanden en jaren allicht blijven komen.