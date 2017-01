'I don't feel at home in this world anymore' en 'Dina' grote winnaars op Sundance Film Festival

Het regiedebuut van Macon Blair, 'I don't feel at home in this world anymore' won de Grand Jury Prize in de categorie fictie. In de film met onderandere Melanie Lynskey en Elijah Wood gaat een depressieve vrouw op zoek naar de inbrekers die haar hebben bestolen.

De Grand Jury Prize voor documentaire ging naar 'Dina', een prent over een vrouw die sinds haar geboorte al 'anders' wordt genoemd en op de vooravond van haar huwelijk staat met haar even onconventionele man. Makers Dan Sickles en Antonio Santini zien hun film als een ode aan ieders verschillen.

"Fucking nonsense"

Tijdens de hele uitreiking werd regelmatig verwezen naar (het beleid van) Trump en de Women's March on Washington. Zo verwelkomde Sundance-directeur Keri Putnam specifiek de filmmakers uit moslimlanden tijdens de openingsspeech en ook heel wat winnaars spraken zich uit tegen de Amerikaanse president en voor vrouwenrechten.

Zo zei komiek Larry Wilmore voordat hij de Grand Jury Prize uitreikte aan 'Dina': "Ook al groeide ik christelijk op, vandaag ben ik een moslim. Morgen moet ik naar de luchthaven en zal ik weer christen zijn. Maar vandaag ben ik moslim." Winnaar Blair refereerde naar de protesten in Washington: "Deze dingen maken me hoopvol in tijden vol bullshit. All this fucking nonsense. Waarschijnlijk gaan deze zaken niet zo'n grote invloed hebben op mij, maar voor de mensen voor wie dat wel zo zal zijn: ik sta aan jullie kant."

Beste regie in een documentaire ging naar Peter Nicks met zijn brandend actuele 'The Force' omwille van de provocatieve cinemtografie en immersieve filmstijl. Voor fictie ging dezelfde prijs naar 'Beach Rats' van Eliza Hittman, die in haar bedankingsspeech uithaalde naar het seksisme in de filmwereld en besloot met waarschuwing: "Hollywood, I'm coming for you."

De publieksprijs ging nog naar 'Crown Heights' van Matt Ruskin. De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Colin Warner, die het rechtssysteem bevocht na onterecht veroordeeld te zijn.

De jury kwam ook prompt nog met een nieuwe trofee, de Orwell Award. Daarmee wil ze een film belonen die in tijden van post-truth een waarheid aan het licht brengt. Bryan Fogels 'Icarus', over het Russische dopingschandaal, is de eerste film in de geschiedenis van het filmfestival die de award me naar huis mag nemen.

Ook ons land viel een beetje in de prijzen. De Belgische cameraman en 'director of photography' Manu Dacosse won de juryprijs voor beste fotografie (categorie wereldcinema) voor de film 'Axolotl Overkill' van de Duitse regisseur Helene Hegemann.

Alle prijzen Grand Jury Prize: "I don't feel at home in this world anymore." Audience Award: "Crown Heights" Directing: Eliza Hittman, "Beach Rats" Waldo Salt Screenwriting Award: Matt Spicer and David Branson Smith, "Ingrid Goes West" Special Jury Award for Breakthrough Performance: Chanté Adams, "Roxanne Roxanne" Special Jury Award for Breakthrough Director: Maggie Betts, "Novitiate" Special Jury Award for Cinematography: Daniel Landin, "Yellow Birds" U.S. DOCUMENTARY COMPETITION Grand Jury Prize: "Dina" Directing: Peter Nicks, "The Force" Orwell Award: "Icarus" Audience Award: "Chasing Coral" Special Jury Award for Editing: Kim Roberts and Emiliano Battista, "Unrest" Special Jury Award for Storytelling: Yance Ford, "Strong Island" Special Jury Award for Inspirational Filmmaking: Amanda Lipitz, "Step" WORLD CINEMA DRAMATIC COMPETITION Grand Jury Prize: "The Nile Hilton Incident" Audience Award: "I Dream in Another Language" Directing Award: Francis Lee, "God's Own Country" Screenwriting: Kirsten Tan, "Pop Aye" Special Jury Award for Cinematic Visions: Jun Geng, "Free and Easy" Special Jury Award for Cinematography: Manu Dacosse, "Axolotl Overkill" WORLD CINEMA DOCUMENTARY COMPETITION Grand Jury Prize: "Last Men in Aleppo" Audience Award: "Joshua: Teenager vs. Superpower" Directing Award: Pascale Lamche, "Winnie" Special Jury Award for Masterful Storytelling: Catherine Bainbridge, Alfonso Maiorana, "Rumble: The Indians Who Rocked the World" Special Jury Award for Editing: Ramona S. Diaz, "Motherland" Special Jury Award for Cinematography: Rodrigo Trejo Villanueva, "Machines" OTHER AWARDS Next Audience Award: "Gook" Alfred P. Sloan Feature Film Prize: "Marjorie Prime"