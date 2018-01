Hong Sang-soo, de favoriete Zuid-Koreaan van Martin Scorsese

U associeert Zuid-Koreaanse cinema met monsters, wrekers die levende inktvis verorberen en genitale verminking? Dat is de schuld van Bong Joon-ho (The Host), Park Chan-wook (Oldboy) en Kim Ki-duk (The Isle). Minder geweten is dat in dat land sinds jaar en dag ook Hong Sang-soo rondloopt, een regisseur die geweld schuwt en aan de lopende band praatfilms maakt die niet moeten onderdoen voor die van de Franse specialist par excellence Eric Rohmer. En niet iedereen kan zeggen dat hij Martin Scorsese tot zijn fans mag rekenen. Op YouTube vindt u een introductie van Scorsese bij Hongs Woman Is the Future of Man (2004), waarin hij wel meer Koreaanse regisseurs prijst, maar ...