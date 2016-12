"Home" van Fien Troch wint Grote Prijs van de Jury in Les Arcs

Dat meldt het Vlaams Audiovisueel Fonds. "Home" biedt een inkijk in de leefwereld van Kevin, Sammy, John en Lina en de volwassenen die hen omringen. Beide groepen hebben het moeilijk om met elkaar te communiceren en elkaars leefwereld te begrijpen. De hoofdrollen worden vertolkt door nieuwkomers Sebastian Van Dun, Loïc Batog, Mistral Guidotti en Lena Suijkerbuijk, naast bekende gezichten als onder andere Karlijn Sileghem, Els Dottermans en Jeroen Perceval.

De internationale jury in Les Arcs die Troch de prijs toekende, werd dit jaar voorgezeten door Roemeens regisseur Radu Mihaileanu, bijgestaan door onder andere acteur Sebastian Schipper ("Lola rennt"), regisseuse Catherine Corsini en componist Bruno Coulais ("Coraline").

Troch kaapte al enkele prijzen weg met haar laatste film: in Venetië zat de film in de Orizzonti-sectie waar Troch de Award voor Best Director wegkaapte en in Toronto maakte de film deel uit van het selecte Platformprogramma voor filmmakers met een sterke auteursvisie. Op het Filmfest Gent won de film zowel de Port of Ghent als de Canvas Publieksprijs.

"Home" komt in ons land op 11 januari in de zalen. (Belga)