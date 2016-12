Hollywoodlegende Zsa Zsa Gabor overleden

De uit Hongarije afkomstige actrice, geboren als Sari Gabor, overleed thuis omringd door haar familie, aldus haar negende echtgenoot Frederic von Anhalt. Ze had al jaren gezondheidsproblemen, nadat ze in 2002 door een auto-ongeval gedeelde verlamd raakte. In 2005 leed ze aan een beroerte, en in 2010 brak ze haar heup bij een val.

Gabor migreerde tijdens de Tweede Wereldoorlog naar de Verenigde Staten en maakte in 1952 haar Hollywood-debuut. Ze speelde in meer dan 70 films, waaronder "Lovely to look at", "Moulin Rouge", "Touch of Evil" en "Queen of Outer Space", maar raakte vooral bekend door haar extravagante levensstijl en uitspattingen. Zo haalde ze in 1989 de media door een politieagent te slaan in Beverly Hills en is ze met haar negen huwelijken een van de meest legendarische liefdespartners van Hollywood.

Ze scheidde zeven keer, één huwelijk werd geannuleerd, en ook haar huwelijk met prins Frederic von Anhalt, met wie ze getrouwd was sinds 1986, stond bekend als zeer tumultueus.