Hollywood-debuut van Felix Van Groeningen wordt slotfilm van Film Fest Gent

In Beautiful Boy vertolkt Steve Carell een journalist die ontdekt dat zijn getalenteerde tienerzoon, een rol voor Timothée Chalamet (Call Me By Your Name), een drugsverslaving heeft. Hij wil alles doen om zijn zoon te redden, maar de vraag is of hij niet moet leren loslaten. Naast Carell en Chalamet hebben ook Maura Tierney, Amy Ryan en Timothy Hutton rollen.

Verder werkt Van Groeningen samen met zijn trouwe compagnons de route, cinematograaf Ruben Impens en monteur Nico Leunen. Voor de productie tekent Plan B Entertainment, het productiehuis vanBrad Pittdat eerder al tekende voor geprezen films als 12 Years a Slave, The Big Short en Moonlight.

'Het bijzondere is dat Felix erin slaagde om een Amerikaanse film te maken waarin we voor honderd procent zijn persoonlijkheid en zijn eigen kijk op cinema herkennen', zegt Patrick Duynslaegher, artistiek directeur van Film Fest Gent. 'Wie de zaal verlaat zal iets meegemaakt hebben dat men niet snel vergeet.'

Vanaf 21 november is Beautiful Boy in de rest van België te zien. Ook de openingsfilm van Film Fest Gent is er eentje van eigen bodem: Girl, het veelgeprezen debuut van Lukas Dhont en de Belgische inzending voor de Oscars.