Hollywood-debuut van Felix Van Groeningen komt uit in oktober

Dat Felix Van Groeningen aan zijn eerste Hollywoodfilm werkt, is al even bekend. Nu heeft Beautiful Boy ook een releasedatum. Producer Amazon brengt de film uit op 12 oktober in de VS - de Belgische releasedatum is nog niet bekend - en geeft de film een platform release. Dat is een beperkte releasevariant, die uitgebreid kan worden als de film succesvol blijkt.

De hoofdrollen in Beautiful Boy zijn voor twee Oscargenomineerde acteurs, Steve Carrell en Timothée Chalamet, die dit jaar nog een nominatie kreeg voor zijn rol in Call Me By Your Name. Zij spelen een vader en zoon die proberen om te gaan met de lange drugsverslaving van die laatste. Ook Maura Tierney, Amy Ryan en Timothy Hutton hebben een rol.