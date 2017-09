Hoe Spotify het album sloopt

Eén. Een paar maanden geleden heeft Spotify in alle stilte zijn zoekfunctie aangepast. Als u nu bijvoorbeeld 'The xx' ingeeft in de zoekbalk, zijn de eerste vier resultaten This Is: The xx,Essential Indie,Just Chill en Women of Indie. Dat zijn vier playlists van Spotify. Wilt u I See You horen, het recentste album van The xx, dan moet u zeven zoekresultaten verder scrollen. Het staat niet eens in het zoekvenster.

...