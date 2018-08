Hoe een dollyzoomshot hét memorabele moment uit de haaienkaskraker 'Jaws' werd

Het shot

Een hete zomer in het badplaatsje Amity Island. Sheriff Brody (Roy Scheider) is op zijn hoede. Enkele dagen voordien heeft 'iets' een zwemster verscheurd. Brody wil het strand sluiten, maar botst op een njet van de burgemeester en de handelaars, die van het strandtoerisme leven. Terwijl iedereen zich amuseert in het zand en het water, houdt de sheriff gespannen de kustlijn in de gaten. Plots: een schreeuw. Een kind op een luchtmatras verdwijnt in een bloedfontein onder water. De camera z...