Hoe actrice Vicky Krieps ontsnapte uit Luxemburg: 'Laat je nooit in slaap wiegen'

In het meesterlijke Phantom Thread vecht Vicky Krieps een acteerduel uit met de maniakaalste acteur ter wereld: Daniel Day-Lewis. Hij is de nurkse, zelfingenomen couturier Reynolds Woodcock, zij is Alma, de raadselachtige muze die zich niet laat afdanken. Tegenover de acteerlegende overeind blijven leek op voorhand het hoogst haalbare maar bij momenten is Krieps gewoon zijn evenknie. Geen wonder dus dat de Luxemburgse plots veelgevraagd is. Op dit moment bevindt ze zich op het Zweeds eiland Faro voor de opnames van Bergman Island. Eind november duikt ze op in The Girl in the Spider's Web (een sequel maar met andere acteurs op The Girl with the Dragon Tattoo) en vanaf volgende week is ze te zien in Gutland, een mysterieuze artthriller over een Luxemburgs dorp dat zich op een vreemdeling stort.

