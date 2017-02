Het Grote Oscarinterview met 'Moonlight'-regisseur Barry Jenkins: 'Oscars? Niet belangrijk'

Op het moment dat dit interview afgenomen werd, was er nog geen sprake van de drie Oscars. Wel van de acht nominaties: ook al niet slecht voor iemand die zelf ook opgroeide in de achtergestelde wijken van Miami. Maar Barry Jenkins' volgende film wordt bij voorkeur minder persoonlijk dan Moonlight. 'Ik weet niet of ik nog eens zo diep in mezelf kan graven.'