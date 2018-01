'Het contract is zo goed als rond': Adil en Bilall regisseren (waarschijnlijk) Bad Boys 3

Dinsdagavond Amerikaanse tijd kondigde de invloedrijke filmsite Deadline met veel bombarie aan dat Adil El Arbi en Bilall Fallah Bad Boys For Life zullen gaan regisseren. Het is de derde film in de bekende franchise, waarin Will Smith en Martin Lawrence twee detectives spelen bij de drugsbrigade van Miami.

Dat El Arbi en Fallah in de running waren voor de job, nadat Michael Bay de eerste twee delen regisseerde, was al langer bekend, maar nooit werd het bericht zo concreet. Nu komt de definitieve beslissing wél dichtbij, bevestigt ook het managementkantoor van Ken Lambrechts, dat de belangen van de twee behartigt, aan persagentschap Belga.

Volgens het kantoor staan El Arbi en Fallah op het punt te tekenen bij Sony. 'Het contract is zo goed als rond', luidt het woensdagmiddag aan de telefoon. 'Ze moeten nog wat details bespreken en het contract finaliseren. De kans is zeer, zeer klein dat het nog misloopt.' Over bedragen en budgetten spreekt Lambrechts zich niet uit.

'Cool, groots en Hollywoodiaans'

Zelf zijn Adil en Bilall naar eigen zeggen 'opgegroeid met Bad Boys'. Ze zijn dan ook razend enthousiast, onder meer over Jerry Bruckheimer, de producer van onder meer Pearl Harbor en de Pirates of the Carribean-films die zich achter de derde Bad Boys schaart. 'Da's een fucking legende. Hij heeft ongelofelijk veel gerealiseerd. Zijn films zijn films die je in de cinema gaat zien. Ze zijn cool, groots en Hollywoodiaans.'

Tegelijk blijven de twee met de voeten op de grond. 'Zolang we niet op de set zijn en 'actie' zeggen, is dit voor ons niet echt gebeurd', zei Fallah in een Skypegesprek met VTM Nieuws.

In elk geval zou het niet het eerste Amerikaanse project worden voor het duo, dat de Vlaamse bioscopen doet vollopen met zijn laatste film Patser. Ze draaiden eerder al de piloot en één aflevering van de reeks Snowfall, maakten de tv-film Scalped, gaan Beverly Hills Cop 4 regisseren en werken aan een thriller die The Big Fix zal heten.