Het afscheid van Daniel Day-Lewis door de ogen van zijn regisseur: 'Ik heb er lang niet over wíllen nadenken'

Phantom Thread, over een excentrieke couturier in de jaren vijftig, is nu al een van de beste films van 2018. Niet alleen omdat Paul Thomas Anderson (Inherent Vice, There Will Be Blood) in de regisseursstoel zit, ook omdat de Britse topacteur Daniel Day-Lewis erin meespeelt. De Brit kan voor zijn aandeel in de film straks zijn vierde Oscar voor beste mannelijke hoofdrol winnen.

Lewis kondigde eerder al aan dat hij na Phantom Thread stopt met acteren. In Knack Focus reageert Anderson op het pensioen van de man met wie hij eerder There Will Be Blood maakte: 'Ik heb er lang niet over wíllen nadenken, maar jammer genoeg geloof ik hem elke dag een beetje meer.'

'Ik heb áltijd zin gehad om opnieuw met Daniel samen te werken, maar in het begin was er geen haast. We hoopten dat er zich een goed idee zou aandienen en dat we dan beiden de handen vrij zouden hebben. Maar dat goede idee kwam er niet meteen. We hebben allebei twee films gedraaid, los van elkaar. Daarna hoorde ik de klok wél tikken.'

'Ik ben altijd degene die aan de bel trekt. Als je Daniel laat doen, komt er van films maken niet veel in huis, want hij heeft altijd wel iets omhanden. Dat geeft niet, die rol van aanstoker ligt me wel.'

