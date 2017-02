Live Herlees: 'Moonlight' wint Oscar voor Beste Film

05:51

Beste Mannelijke Hoofdrol

De Oscar voor de beste mannelijke hoofdrol is voor Casey Affleck voor zijn rol in Manchester by the Sea.

In zijn toespraak bedankte hij Denzel Washington, die ook genomineerd was. "Hij was een van de eerste mensen die me leerde hoe te acteren, en ik hem vanavond voor het eerst ontmoet." Hij ging verder: "Ik zou willen dat ik wat grootsers en belangrijkers te zeggen had. Ik ben gewoon met stomheid geslagen dat jullie me hier accepteren." Hij bedankt zijn ouders en zei tegen zijn broer Ben Affleck: "Ben, I love you."

