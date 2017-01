'Help Robbe De Hert': ambitieuze actie voor enfant terrible van de Belgische cinema

Het gaat niet goed met Robbe De Hert, het inmiddels 74-jarige enfant terrible van de Belgische cinema. Eind jaren '60 maakte hij zijn debuut in de filmwereld als acteur in 'De vijanden' van Hugo Claus, tijdens de jaren '80 werd hij nog tot in Cannes bekroond met films als 'De Witte van Sichem' en 'Blueberry Hill', maar ondertussen slijt de man zijn dagen in een bescheiden OCMW-appartementje te Antwerpen.

Dat het financieel slecht gaat met de peetvader van de Belgische cinema, is niets nieuws onder de zon: gedurende zijn hele carrière vocht De Hert voor meer subsidiëring en liet hij zich regelmatig negatief uit over de VRT, de overheid en tegenwoordig ook het VAF.

De Hert begrijpt niet dat het VAF hem niet wil finacieren voor zijn recentste project 'Hollywood aan de Schelde', dat inmiddels zo'n vijftien jaar op tafel ligt. Het VAF zelf geeft echter aan dat ze enkel in 2006 een aanvraag voor postproductiesteun ontvingen, die toen ook werd goedgekeurd met een toekenning van 50.000 euro. Naar eigen zeggen investeerde De Hert uit eigen zak al 100.000 euro in het project, dat in combinatie met slordige belastingaangiftes leidde tot de erbarmelijke situatie waar hij zich nu in bevindt. Voor het afwerken van de film zou hij nog eens 100.000 euro nodig hebben.

Ook met zijn gezondheid sukkelt De Hert al jaren: met zijn been belandt hij van de ene prothese in de andere, en morfine maakt al geruime tijd deel uit van zijn dagelijks dieet. Zo teert De Hert de laatste tijd slechts op zijn wekelijkse cinemabezoekjes, al betreurt hij dat ze hem zelfs in Kinepolis niet meer herkennen. En als klap op de vuurpijl blijkt zijn appartement ook nog eens van muizen te wemelen.

Zijn volledige relaas over ziekte, geldproblemen en gebrek aan erkenning deed De Hert afgelopen week in een openhartig interview in Dag Allemaal. Dat bleef niet onbeantwoord, want prompt startten Sven Heusequin, en kennis Francine Lemaire een ambitieus crowdfundingproject op, waarmee ze hopen nog 100.000 euro bij elkaar te sprokkelen. Dat zal niet alleen dienen om De Hert een menswaardige oude dag te bezorgen, maar ook het aanslepende 'Hollywood aan de Schelde' alsnog te financieren.

