Harvey Weinstein heeft zichzelf aangegeven bij de politie in New York

Weinstein en zijn advocaat hebben zich even voor 7.30 uur (lokale tijd) aangemeld bij het kantoor. Daar werden zijn vingerafdrukken genomen en werd ook een foto van hem gemaakt. Aangenomen wordt dat Weinstein na het afronden van de registratieprocedure voor een rechter zal worden geleid om te worden aangeklaagd. Volgens de Amerikaanse media zal de 66-jarige Weinstein feiten van seksueel misbruik ten laste worden gelegd. Het is niet duidelijk voor welk feiten Weinstein juist vervolgd wordt in New York. Ook in Los Angeles en Londen lopen al onderzoeken tegen hem.

Meer dan 70 vrouwen hebben Weinstein sinds oktober vorig jaar van grensoverschrijdend gedrag, onder meer verkrachting, beschuldigd. Onder meer bekende actrices als Salma Hayek, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie en Rose McGowan hebben aangegeven dat ze door hem zijn misbruikt.