Harvey Weinstein heeft zichzelf aangegeven, aangeklaagd voor verkrachting en seksueel geweld

Weinstein en zijn advocaat hebben zich even voor 7.30 uur (lokale tijd) aangemeld bij het kantoor van het politiecommissariaat in Manhattan, New York. Daar werden zijn vingerafdrukken genomen en werd ook een foto van hem gemaakt.

Het gaat om feiten die Weinstein die bij twee verschillende vrouwen zou gepleegd hebben. Meer details werden er niet vrijgegeven. Maar volgens Amerikaanse media is die tweede aanklacht afkomstig van de actrice Lucia Evans, die in 2004 door Weinstein tot orale seks zou zijn gedwongen. Het slachtoffer van de verkrachting werd niet in de media bekendgemaakt.

De 66-jarige Weinstein moet nog voor de rechter verschijnen. Vermoedelijk zal hij daarna op borgtocht worden vrijgelaten. Volgens de krant The New York Times is er al op voorhand een akkoord bereikt over de voorwaarden van zijn invrijheidstelling. Weinstein zou 1 miljoen dollar moeten betalen, een bewakingsapparaat moeten dragen waarmee zijn bewegingsvrijheid wordt beperkt en zou ook zijn paspoort moeten afgeven.

Meer dan 70 vrouwen hebben Weinstein sinds oktober vorig jaar van grensoverschrijdend gedrag, onder meer verkrachting, beschuldigd. Onder meer bekende actrices als Salma Hayek, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie en Rose McGowan hebben aangegeven dat ze door hem zijn misbruikt.

Ook in Los Angeles en Londen lopen al onderzoeken tegen hem. Maar het is de eerste keer dat hij formeel in verdenking wordt gesteld.