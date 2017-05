'Happy End' in Cannes: of hoe Michael Haneke een eigen invulling geeft aan het begrip naargeestig

Met zijn twee vorige films - Das Weisse Band en Amour, beiden met de Gouden Palm bekroond - had Michael Haneke de lat voor zichzelf op wereldrecordhoogte gelegd. Niet dat de Oostenrijkse meester met Happy End een nulsprong laat optekenen - verre van zelfs -, alleen is het geen piek in zijn imposante oeuvre.