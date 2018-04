Gus Van Sant filmt zijn droomproject (maar moest er wel 20 jaar op wachten)

Met matige films als Promised Land (2012) en TheSea of Trees (2015) liet Gus Van Sant de jongste jaren flink wat van zijn pluimen, maar met Don't Worry, He Won't Get Far on Foot over de verlamde cultcartoonist John Callahan komt de indieregisseur eindelijk weer thuis. Ook letterlijk. Zoals de meeste van zijn films werd ook Don't Worry immers gedraaid in Portland, Oregon, de alternatieve hipsterhoofdstad van Amerika waar de in 2010 overleden Callahan ook leefde en werkte. 'John woonde een paar blokken verderop. Ik zag hem soms voorbijsnellen met zijn elektrische rolstoel'...