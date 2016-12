Golden Globes: 'La La Land' haalt meeste nominaties

Maandag werden de nominaties voor de Globes, de prijzen toegekend door de buitenlandse filmpers, bekendgemaakt. Er worden traditioneel Globes toegekend voor films én tv-reeksen. Het filmgedeelte wordt dan weer opgesplitst in "drama" en "musical/komedie". Op 8 januari worden in Beverly Hills de winnaars bekendgemaakt.

Voor het beste drama komen onder andere "Manchester by the Sea" (vijf nominaties in totaal) en de indie-film "Moonlight" (zes) in aanmerking. Als beste komedie krijgt "La La Land" concurrentie van de biografie "Florence Foster Jenkins" met Meryl Streep als van alle talent gespeende operazangeres.

In de categorie Foreign Language zijn onze buren aan het feest, met een Duitse nominatie voor "Toni Erdmann" en twee Franse, voor "Elle" van de Nederlander Paul Verhoeven en, "Divines" van Houda Benyamina. De andere twee films zijn "The Salesman" van Asghar Farhadi (Iran) en het Chileense "Neruda".