'Girl' van Lukas Dhont is openingsfilm van Film Fest Gent

Girl viel afgelopen weekend maar liefst vier keer in de prijzen op Cannes. De 16-jarige hoofdrolspeler Victor Polster werd bekroond met de Prijs voor Beste Acteerprestatie. Daar kwamen later de Queer Palm, de prijs van de internationale persjury én de Caméra d'Or bij, de prijs voor beste debuutfilm.

Nu mag Lukas Dhont met zijn debuutfilm, over een jonge transgender die ballerina wil worden, ook het 45ste Film Fest Gent openen op 9 oktober. Dhont heeft een band met het festival. Hij won er in 2014 Beste Belgische Studentenkortfilm met zijn masterproef L'Infini. Hij zat in 2001 ook in de jongerenjury van de Explore Zone competitie en kreeg in 2012 een Special Mention voor zijn kortfilm Corps Perdu.

Herlees het oordeel van Knack Focus-recensent Dave Mestdach:'Girl is een pracht van een debuut van een Vlaamse regisseur die op jonge leeftijd - Dhont is pas 26 - al getuigt van verbazend veel maturiteit.'

'Wat we nu meemaken met Girl, overtreft mijn stoutste dromen. Cannes mag dan wel het grootste festival zijn, maar Gent is het festival dat mij het nauwst aan het hart ligt. Mijn film hier in première laten gaan, is... fantastisch', reageert Dhont. Ook Patrick Duynslaegher, artistiek directeur van Film Fest Gent, is opgetogen: 'Lukas Dhont toont in een pracht van een speelfilmdebuut de dromen en verlangens van een meisje gevangen in een jongenslichaam. Hij doet dit met een ongelofelijke tact, tederheid en inlevingsvermogen.'

Het 45e Film Fest Gent loopt van 9 tot en met 19 oktober in Kinepolis Gent, Studio Skoop, Sphinx, Vooruit, Capitole en KASKcinema. Het volledige programma zal bekendgemaakt worden in september. Meer info via www.filmfestival.be.