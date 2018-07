Gevierde Nederlandse cameraman Robby Müller overleden

De Nederlandse cameraman Robby Müller is op 78-jarige leeftijd in Amsterdam overleden; Dat melden verschillende Nederlandse media.

Müller werkte tijdens zijn carrière onder meer samen met Jim Jarmusch, Wim Wenders (onder meer Paris, Texas) en Lars Von Trier (onder meer Dancer in the Dark, in 2000 de Gouden Palm op het festival van Cannes) en drukte ontegensprekelijk zijn stempel op zowel de Europese als de Amerikaanse indiecinema. De cinematograaf was niet louter een techneut die excelleerde in perfecte kadrering. Hij vertelde verhalen met kleuren en licht, en inspireerde zo elke regisseur met wie hij werkte.

Met veel verschillende cineasten heeft Müller niet gewerkt. Hij had de gewoonte om enkel ja te zeggen tegen cineasten bij wie hij zich op zijn gemak voelde, die hem zijn ding lieten doen. Wenders en Jarmusch, met wie hij een hele weg aflegde, waren voor hem geen opdrachtgevers, maar verwante zielen. 'Een kunstenaar, geen wetenschapper', noemde Jarmusch hem. Die vergeleek hem niet alleen met de Nederlandse schilder Johannes Vermeer, maar ook met de legendarische jazztrompettist Miles Davis. 'Robby overspeelt zich niet.'

Sinds 2007 ging Müller gebukt onder vasculaire dementie. Spreken kon hij sindsdien enkel nog via zijn werk. Blijven op het netvlies gebrand: een frenetieke autoachtervolging in William Friedkins To Live and Die in L.A. (1985) en de onbehaaglijke sfeer in de sektethriller The Believers (1987) van John Schlesinger.