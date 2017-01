Gatz helpt De Hert met 50.000 euro om documentaire af te werken

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) maakt 50.000 euro vrij voor Hollywood aan de Schelde van regisseur Robbe De Hert. Het bedrag komt bij de 40.000 euro die in een crowdfundingcampagne werd bij elkaar gezocht onder impuls van student Sven Heusequin. Op die manier komt 100.000 euro, het bedrag dat De Hert naar eigen zeggen nodig heeft om zijn documentaire af te werken, in de buurt

De 74-jarige De Hert kampt al even met financiële problemen, zo bleek begin dit jaar. De tegemoetkoming vanuit Vlaanderen was al eerder voorzien, maar dat bedrag werd on hold geplaatst omdat er problemen waren om de bijkomende financiering rond te krijgen.

'Ik hoop dat de subsidie van de Vlaamse overheid en de middelen die verzameld worden uit de crowdfunding ervoor kunnen zorgen dat Robbe De Hert zijn documentaire kan afwerken', zegt Gatz.

Eerder geraakte al bekend dat er op zaterdag 13 mei in de Arenbergschouwburg in Antwerpen een benefietavond plaatsvindt voor Robbe De Hert. De organisatie is in handen van regisseur Kris Verdonck, voormalig VUB-directeur Jim van Leemput en Marc Mortier, een assistent van De Hert.