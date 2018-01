Gary all men: tien opvallende transformaties van Gary Oldman

Coxy de skinhead

Meantime, Mike Leigh (1984)

In zijn eerste filmrol speelt Oldman een extreemrechtse rakker met een potsierlijke pots. Wordt tijdens de repetities door tegenspeler Tim Roth geraakt met een bierfles en houdt daar een litteken aan zijn rechterwenkbrauw aan over.





Sid Vicious

Sid & Nancy, Alex Cox (1986)

Om de aan heroïne verslaafde Sex Pistols-bassist zo geloofwaardig mogelijk te vertolken, zet Oldman zichzelf op een dieet van gestoomde vis en meloen. Hij belandt nog tijdens de opnames in het ziekenhuis wegens ondervoeding.





Lee Harvey Oswald

JFK, Oliver Stone (1991)

Stone voert Oldman op als de 'zondebok' die de aanslag op president Kennedy in de schoenen krijgt geschoven. Leg de mugshots van beide heren naast elkaar: de gelijkenis is treffend.





Dracula

Bram Stoker's Dracula, Francis Ford Coppola (1992)

De Brit speelt drie versies van de vampier uit de Karpaten, al maakt hij vooral indruk met de oude bloedzuiger, een vermolmde dandy in een rode peignoir die met veel zin voor theatraliteit het bloed van een scheermes likt.





Drexl Spivey

True Romance, Tony Scott (1993)

Nauwelijks tien minuten schermtijd krijgt Oldman als de blanke pooier met het rastakapsel en het dode oog die denkt dat hij zwart is en kort daarna zijn klokkenspel verliest. Introduceert ook het woord 'breasteses' in het Grote Filmwoordenboek.





Ludwig van Beethoven

Immortal Beloved, Bernard Rose (1994)

Oldman bewijst dat ook een nukkige Duitse componist met een warrige pruik erotiseert. Als Ludwig van slaat hij achtereenvolgens Johanna ter Steege, Isabella Rossellini en Valeria Golino aan de haak.





Jean-Baptiste Emanuel Zorg

The Fifth Element, Luc Besson (1997)

Graag praat hij er niet over, maar Oldman is wel degelijk te zien in dit felgekleurde sf-spektakel, als een wapenfabrikant annex intergalactische terrorist. Opvallend: zijn aan Hitler refererende kapsel en door Jean-Paul Gaultier ontworpen outfits.





Mason Verger

Hannibal, Ridley Scott (2001)

Crazy Gary is onherkenbaar als de steenrijke, perverse vleesmagnaat wiens gezicht door Hannibal Lecter wordt weggesneden en aan zijn eigen honden wordt gevoed. Zó onherkenbaar dat zijn naam zelfs niet op de aftiteling staat. Een ideetje van Oldman zelf, trouwens.





Rolfe de dwerg

Tiptoes, Matthew Bright (2003)

De meest hallucinante metamorfose ondergaat Oldman voor deze romcom, waarin hij een dwerg speelt die een oogje heeft op schoonzus Kate Beckinsale. Het grootste deel van de opnames brengt hij op zijn knieën door. Peter Dinklage uit Game of Thrones, een échte man-met-een-lengtebeperking, doet ook mee.





Commissaris Gordon

The Dark Knight Trilogy, Christopher Nolan (2008-2012)

Voor zijn rol van onkreukbare flik aan de zijde van Batman moet Oldman verrassend weinig doen. Een bril op zijn neus zetten en af en toe een volgspot ten hemel richten volstond. Sindsdien weten we het zeker: Gary Oldman lijkt op commissaris Gordon.