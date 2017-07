Franse actrice Jeanne Moreau overleden

De Franse actrice Jeanne Moreau is overleden. Dat meldt haar agent aan het Franse persbureau AFP. Ze werd 89 jaar oud.

Moreau begon haar carrière als theateractrice, maar trekt via regisseur Louis Malle toch naar het grote witte doek. Daar speelt ze in grote auteursfilms als Les Amants (Malle), Jules et Jim (François Truffaut), La Notte (Michelangelo Antonioni) en Le Journal d'une femme de chambre (Luis Buñuel).

Hoewel ze in enkele films van Orson Welles opdook, had Moreau een hart voor de Europese cinema. Vooral de Franse cinema verliest met haar een grande dame. Al relativeerde ze die term zelf, zoals in een interview met The Guardian uit 2001. 'Dat zeggen ze bij hoge ouderdom. Zodra een actrice veertig is, noemen ze haar een grande dame: "Oh god, ze leeft nog!"'