Flagey brengt 100 jaar Rusland in beeld tijdens de Russian Days

In 2017 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog op zijn einde kwam en de Russische revolutie van 1917 uitbrak. Om dit te herinneren wil Flagey het Rusland van weleer terug tot leven roepen in een driedaags festival. Eén van de eregasten is Edward Artemiev, die samen met regisseur Nikita Milhalkov één van de meest iconische tandems in de filmwereld vormde, naast duo's als Tim Burton en Danny Elfman of Sergio Leone en zijn vaste componist Ennio Morricone.

Hoewel Artemiev studeerde aan het Conservatorium van Moskou, was hij vooral geboeid door een geheel nieuw instrument dat in die tijd het licht zag: de synthesizer. Hij combineerde zijn klassieke achtergrond met dit nieuwe geluid en werd zo een pionier in de elektromuziek. Zijn muziek werd al snel opgepikt in de Russische filmwereld, waar hij uitgroeide tot een gevierd componist. Ondertussen maakte hij al meer dan 125 soundtracks. Een kleine greep daaruit wordt op 16 december in Flagey opgevoerd door het Brussels Philharmonic en het Vlaamse Radio Koor, onder leiding van dirigent Dirk Brossé. Artemiev zal zelf aanwezig zijn tijdens het concert en na afloop ook in debat treden met enkele andere sprekers.

Daarnaast worden verschillende films getoond waarvoor Artemiev de muziek componeerde en het leeuwendeel door Milhalkov geregisseerd werd. Een aanrader is The Barber of Siberia, een episch liefdesdrama dat zich afspeelt in het aristocratische Rusland van 1885. De film vertelt het verhaal van de Amerikaanse Jane, die ingehuurd als verleidster naar Rusland trekt en er de opdracht krijgt een generaal te versieren. Ze valt echter voor één van zijn kadetten, en zo ontspint zich een intrigerende driehoeksverhouding. Tegen de achtergrond van dit klassieke liefdesverhaaltje toont de film een mooi beeld van het 19de-eeuws Rusland en het toenmalige tsaristische regime.

Een andere klassieker van het duo Milhalkov- Artemiev is Burnt Of Ice, dat zich afspeelt tijdens de dictatuur van Stalin. De film was niet alleen in Rusland een groot succes, maar kreeg ook in de VS goede reviews en won verschillende awards, zoals de Grand Price op het filmfestival van Cannes en een Academy Award voor Best Foreign Language Film. Het eerste deel van de prent lijkt bijna een gezellige familiefilm, waarin de patriot en ex-legerofficier Kotov met zijn gezin een vredige vakantie doorbrengt op het platteland. Maar zijn landgoed wordt al snel het schouwtoneel van politieke intriges en machtspelletjes, schone schijn en een haarfijne dissectie van het terreurregime van Stalin.

Op het programma staan ook een paar films die helemaal niets met de muziek van Artemiev te maken hebben, maar daarom niet minder de moeite zijn. Zo wordt het avant-gardistische The Man With A Movie Camera van Dziga Vertov getoond, een film die de cinema zelf als onderwerp heeft. Deze grensverleggende prent werd in 1929 uitgebracht en had voor het eerst geen woorden, geen acteurs, geen verhaal en zelfs geen tussentitels. Wel worden er heel wat nieuwe cameratechnieken in het leven geroepen, van freeze en slow-motion tot jump cuts en split screen. Laat je meedrijven op de absurde beeldenstroom over het dagelijkse leven in de Sovietunie, een cinematografische trip die ook vandaag nog zal verwonderen. De vertoning van de film in Flagey zal begeleid worden met live pianomuziek.

Naast film en muziek zal er ook op het literaire gebied één en ander te beleven zijn tijdens de Russian Days. Een belangrijke gast is Michaïl Zygar, één van de laatste onafhankelijke Russische journalisten en auteur van All the Kremlin's Men : Inside the Court of Vladimir Putin. Hiervoor won hij in 2014 de International Press Freedom Award. In Flagey treedt hij in debat met de Britse historicus en Ruslandkenner Orlando Figes, dichteres Olga Sedakova en kritisch schrijver Mikhail Shishkin. Samen zullen ze het huidige Rusland kritisch doorlichten, waarbij vooral persvrijheid een belangrijk thema wordt.

Verder komt de britse historica Catherine Merridale haar nieuw boek Lenin op de trein voorstellen. Hiervoor trad ze letterlijk in de voetsporen van Lenin, die in 1917 een treinreis maakte dwars door het continent in volle oorlog.