Filmfestival Venetië duidt Annette Bening aan als juryvoorzitter

Begin september vindt traditioneel het filmfestival van Venetië plaats. Om de jury dit jaar voor te zitten, koos de organisatie dit jaar voor actrice Annette Bening. Bening, die regisseur Sam Mendes opvolgt, is de eerste vrouwelijke juryvoorzitter sinds Catherine Deneuve in 2006.

'Het was tijd te breken met de traditie van mannelijke juryvoorzitters en voor dit jaar een briljant getalenteerde en inspirerende vrouw uit te nodigen voor onze internationale competitiejury', zegt artistiek directeur Alberto Barbera in een persbericht. 'Ik ben erg bij dat Annette Bening deze functie heeft geaccepteerd.'

Wie is Annette Bening?

Bening begon als theateractrice en won voor haar eerste rol meteen een Tony Award. Haar eerste stappen in de filmwereld liepen minder vlot. Na rollen in triviale tv-producties en naast Dan Ackroyd in de komedie The Great Outdoors (1988) kroop ze in de huid van de manipulatieve markiezin de Merteuil in Valmont (1989).

Voor de grote doorbraak was het wachten tot de sfeervolle Jim Thompsonbewerking The Grifters (1990). Benings vertolking van een zwoele oplichtster leverde haar niet alleen een Oscarnominatie voor de Beste Vrouwelijke Bijrol op, maar ook een rol in Barry Levinsons Bugsy (1991).

Kers op de taart was de Oscarnominatie voor de Beste Vrouwelijke Hoofdrol voor haar vertolking van Kevin Spaceys knettergekke echtgenote in Sam Mendes' daverende debuut American Beauty (1999).

Nadien werd het stiller rond Bening, hoewel ze schitterde in films als Open Range (2003), Being Julia (2004) en The Kids Are All Right (2010). Ook voor die laatste twee films stak ze een Oscarnominatie voor Beste Vrouwelijke Hoofdrol op zak.

Bening heeft het nogal voor dwarse films en makers, vertelde ze in 2010 in Knack Focus. 'Veel mensen zweren bij pseudowijsheden als 'verwacht niet te veel van je naasten' en 'val niet te hard op'. Mij maakt zo'n conformisme kotsmisselijk. We worden ingeprent dat we zo meegaand mogelijk moeten leven. Daar zal je gelukkig van worden! Laat me niet lachen. Ik verkies altijd een dwarse individualist boven een volgzame zombie.'