Ode van Cinematek aan regisseur Michael Cimino, de koning van New Hollywood

Michael Cimino (°1939), die begon als grafisch ontwerper en begin jaren zeventig als scenarist aan de slag ging, regisseerde in zijn woelige carrière slechts zeven films, maar twee daarvan veranderden wel de geschiedenis van de moderne cinema. De eerste was The Deer Hunter (1978), een van de allereerste films die openlijk de Vietnamoorlog bekritiseerden. Het was zowel kritisch als commercieel een succes en kroonde Cimino in één klap tot de koning van New Hollyw...