Hoe het gerestaureerde 'Golden Eighties' een ander licht werpt op regisseur Chantal Akerman

Todd Haynes, Gus Van Sant, Claire Denis: de ene gevierde filmregisseur na de andere reageerde in oktober 2015 op het nieuws van de zelfgekozen dood van Chantal Akerman door zijn of haar bewondering uit te drukken voor haar werk. Baanbrekend was Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1976), met ellenlange onbewogen, frontale opnames van een huisvrouw (Delphine Seyrig) die aardappelen schilt, strijkt, eigeel klopt of wacht tot zoonlief thuiskomt. Op het einde van haar carrière legde Akerman zich vooral toe op museale installaties en vi...