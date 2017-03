Explosieve thriller Clash: hommeles op enkele vierkante meter

Alfred Hitchcock deed het in Rear Window met een rolstoel, Rodrigo Cortés voor Buried in een lijkkist, en Samuel Maoz in Lebanon met een tank: een thriller draaien op één benepen locatie. Nieuw kun je het concept van Clash, waarin Mohamed Diab alleactie in en om een celwagen van de politie concentreert, dus niet noemen. De Egyptische regisseur serveert wel een puike oefening in claustrofobie en nagelbijterij, ...