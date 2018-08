'Burning' is een meesterwerk dat nog lang na de aftiteling blijft smeulen

Is het een melancholisch psychodrama over obsessieve liefde, een kroniek over de clash der klassen of een mysteriethriller die zijn clue weigert prijs te geven? In navolging van zijn drie jonge hoofdpersonages laat Lee Chang-dongs Burning zich niet zomaar in een hokje drummen, maar één ding is zeker: dit is een van de mooiste en meest enigmatische films die u dit jaar te zien zult krijgen.

...