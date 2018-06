'Beast': driftig suspensedrama dat zijn tanden in je ziel zet

Een meisjeskoor staat vredig te zingen in de kerk, tot de hemelse klanken zoetjesaan overstemd worden door dissonante elektronische muziek en een inktzwart beeld vervolgens bruusk de titel Beast aankondigt. In gotische letters nog wel. Nee, je kunt niet beweren dat schrijver-regisseur Michael Pearce je niet al van in het schizofrene openingsshot duidelijk maakt dat je een desoriënterende trip te wachten staat. Die voert je niet alleen mee langs de gemeenplaatsen van zowel het soap-, detective- als horrorgenre, onderweg pik je ook de geesten van Joseph Losey, Nicolas ...