Film Fest Gent toont voor het eerst Gouden Palm, Beer én Leeuw

Vorige week maakte de organisatie van Film Fest Gent het programma bekend van de 44ste editie. Daar komen nu nog twee films bij: The Shape of Water van Guillermo del Toro en I, Tonya van Craig Gillespie. Beide speelfilms maken deel uit van de sectie Galas & Specials.

The Shape of Water, een horrorsprookje dat zich afspeelt in het Amerika van begin de jaren zestig, won vorige maand nog de Gouden Leeuw op het Filmfestival van Venetië. 'We hadden al de Gouden Palm (The Square van Ruben Östlund) en de Gouden Beer (On Body and Soul van Ildikó Enyedi) op het programma', zegt artistiek directeur Patrick Duynslaegher. Nu vertonen we voor het eerst in de geschiedenis van het festival de winnaars van Cannes, Berlijn én Venetië, de drie grootste Europese filmfestivals.'

De film was in Venetië ook een van de favorieten van onze chef film Dave Mestdach. Eerder legde hij op KnackFocus.be de politieke subtekst uit. De hoofdrollen zijn namelijk voor een groepje outsiders, zoals een stomme, een zwarte en een homo, die een monster proberen te verslaan uit Mexico. Duidelijke verwijzingen naar de huidige toestand in de Verenigde Staten, met andere woorden. 'Del Toro heeft zich duidelijk geamuseerd met dit subversieve thrillersprookje', zei Mestdach toen.

Naast The Shape of Water pakt Film Fest Gent ook uit met de Europese première van I, Tonya, een donkere komedie over een van de grootste sportschandalen in de Verenigde Staten. Margot Robbie (The Wolf of Wall Street) is Tonya Harding, een van 's werelds beste kunstschaatssters. In de aanloop naar de Olympische Winterspelen van 1994 komt ze in opspraak omdat haar entourage - en mogelijks ook zij zelf - betrokken blijkt te zijn bij een brutale aanval op haar grote rivale Nancy Kerrigan.

Dit verhaal werd tijdens het jongste filmfestival van Toronto door het publiek naar de tweede plaats voor de publieksprijs gestemd. De fotografie van de film was in handen van landgenoot Nicolas Karakatsanis, de vaste cameraman van Michaël R. Roskam.