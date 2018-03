Fien Troch over documentairemaker Frederick Wiseman: 'Stanley Kubrick was grote fan. Ik ook'

'Ik heb zijn werk leren kennen in de Cinémathèque Française te Parijs. Ik zag er Titicut Follies, en ik was meteen verslaafd aan zijn ongedwongen manier om een bepaalde wereld te verkennen en je daar als kijker deelgenoot van te laten worden. Je eigen leven verglijdt als het ware in dat van de mensen die hij observeert. Je krijgt het gevoel dat je hen echt leert kennen.

'De lengte van zijn films is een deel van de kick. Niet dat ze een plot hebben, of dat er veel spannende dingen gebeuren, maar de organische flow ervan werkt langzaam maar zeker op je in.

Ook zijn techniek is wonderlijk. Wiseman heeft de gave om zich niet aanwezig op te stellen, zich ogenschijnlijk nergens mee te bemoeien, waardoor mensen hem aanvaarden en op den duur zelfs vergeten. Op die manier komt alles tot leven en krijg je de indruk dat je als kijker zelf de camera bent, want er zijn geen interviews en er is geen voice-over.

'Wiseman absorbeert de tijd, de mens en de ruimte. Kubrick was alvast een grote fan. De snoeiharde, militaire opleidingsscènes uit Full Metal Jacket? Die zijn op Basic Training gebaseerd. Ook mij heeft hij grondig beïnvloed. Van Titicut Follies heb ik stukken onthouden voor Kid. Kleine scènes, kleine gestes. Voor Home heb ik High School en High School 2 opnieuw bekeken, voor de observerende filmstijl, maar ook om te zien hoe het conflict tussen leerling en leraars wordt geportretteerd.

'Ik heb Wiseman één keer ontmoet, in Parijs, en het bleek een hele rustige en aimabele man. Dat moet ook wel als je zijn films ziet.'