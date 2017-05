Festival van Cannes past regels aan en zet Netflix een hak

Vanaf volgend jaar past het filmfestival van Cannes haar regels aan. Films die geen Franse bioscooprelease plannen, zullen dan niet meer in aanmerking komen voor de Gouden Palm. Dat meldt het festival zelf in een persbericht.

Het is een nauwelijks verholen sneer naar Netflix. De streamingdienst heeft dit jaar twee films in de hoofdcompetitie lopen, Okja en The Meyerowitz Stories. Ook na het festival van Cannes zullen die enkel te zien zijn voor Netflixabonnees. 'Het festival heeft Netflix gevraagd om de aanvaarden dat de films ook het Franse filmpubliek kunnen bereiken, maar er is geen akkoord bereikt', zegt de organisatie. Beide films zullen wel nog op het festival te zien zijn, klinkt het in Cannes. Ze krijgen ook allebei een Amerikaanse bioscooprelease.

Netflix omzeilt zo handig de Franse wet. Daarin staat dat streamingdiensten een film pas drie jaar nadat die in de bioscoop is uitgebracht mogen uitzenden. 'Netflix heeft de specificiteit van de Franse markt niet begrepen', zegt Richard Patry, de baas van de Nationale Federatie van Franse bioscopen en een lid van de festivalorganisatie, in de New York Times.

Netflixbaas Reed Hastings reageerde meteen fel op Facebook. Volgens hem 'keert het establishment zich tegen Netflix.'

In een interview met The Los Angeles Times legde Ted Sarandos, de Chief Content Officer van Netflix, al uit hoe het bedrijf kijkt naar de bioscropen. 'Films speciaal omdat ze goed gemaakt, geacteerd en gedraaid zijn, niet door de plaats waar je ze het eerst hebt gezien. Ik geloof niet dat het slim is om 81 miljoen mensen te beletten een film te kijken zodat een paar honderd mensen die in de bioscoop kunnen bekijken.'

Amazon blijft wél binnen de regels

Er is nog een streamingdienst aanwezig in Cannes: Amazon. Het bedrijf heft twee coproducties in de hoofdcompetitie, Wonderstruck en You Were Never Really Here, de nieuwe Joaquin Phoenix. Beide films, zo meldt De Volkskrant, zullen eerst een bioscooprelease krijgen en dan via Amazon te zien zijn.

Over welke films gaat het?

In Okja, de nieuwe film van de Zuid-Koreaanse regisseur Bong Joon-ho, wil een jong meisje het massieve dier Okja bevrijden uit de klauwen van een multinational. De bekendste namen in de cast zijn Tilda Swinton en Jake Gyllenhaal.

The Meyerowitz Stories is dan weer de nieuwe van Noah Baumbach. Hij voert Dustin Hoffman, Adam Sandler, Emma Thompson en Ben Stiller op in een verhaal over een uiteengevallen familie die in New York weer samenkomt voor hun vader.