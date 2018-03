Festival van Cannes bant films van Netflix: 'Hun model staat lijnrecht tegenover het onze'

Films van streamingdiensten mogen niet langer meedingen naar de Gouden Palm op het festival van Cannes. Dat heeft festivalbaas Thierry Fremaux bevestigd aan The Hollywood Reporter. Eerder geraakte al bekend dat het festival niet langer films toelaat die geen Franse bioscooprelease krijgen. Vorig jaar nam Netflix nog deel aan de officiële competitie met Okja en The Meyerowitz Stories.

Aan The Hollywood Reporter legt Fremaux uit dat hij aanvankelijk het risico wilde nemen om films van streamingdiensten te programmeren in een poging om het festival met zijn tijd te laten meegaan. 'Ik dacht dat ik Netflix kon overtuigen om hun films in de bioscopen uit te brengen, maar zij weigerden.' De streaminggigant probeerde nog korte screeningperiodes te organiseren voor films op hetzelfde moment als ze uitkwamen op Netflix, maar slaagde er niet in om een oplossing te vinden die niet in strijd was met de Franse wet .

'De mensen van Netflix houden van de rode loper en willen graag op het appel zijn met andere films, maar ze snappen dat hun model lijnrecht tegen het onze staat', besluit Fremaux

