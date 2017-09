Er staat een paard in de gang

'It was about the body. It was about the look. It was about the drugs. It was about sex', herinnert dj Nicky Siano zich over Studio 54 in het naslagwerk Last Night a DJ Saved My Life (1999). Siano is al een veteraan van het New Yorkse nachtleven wanneer hij in 1977 gevraagd wordt om tijdens de weekdagen het muzikale roer van de nieuwe danstempel in handen te nemen. Zijn eigen club, The Gallery, is tegelijk voorganger en voorbeeld geweest voor Studio 54, maar net zoals andere oudgedienden van de discoscene voelt hij instinctief aan dat hier een nieuw, ander tijdperk wordt ingeluid. 'Het stond zo hard op zichzelf, and it fucked the whole thing up.'

...