Eerste Godzilla-vertolker Haruo Nakajima (88) overleden

De in de prefectuur Yamagata, 340 kilometer benoorden Tokio, geboren acteur vertolkte al van het bij het begin - Godzilla in 1954 - de rol van het filmmonster, en deed dat tot twaalf films later - met Godzilla vs. Gigan (1972) als laatste wapenfeit. Hij zou zich voor de rol gebaseerd hebben op het gedrag van dieren in de zoo.

Voor hij de man achter Godzilla werd, speelde hij in een resem oorlogs- en samoeraifilms, waaronder De Zeven Samoerai (1954) van regisseur Akira Kurosawa.

Ook tijdens zijn pensioen bleef Nakajima actief als 'monstervertolker'. Voor het komende internationale filmfestival van Tokio stond hij op de affiche als gastspreker.