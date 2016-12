Eerste filmselectie Berlinale 2017: met Richard Gere, Penelope Cruz en Kristin Scott Thomas

De organisatoren van het Filmfestival van Berlijn hebben donderdag de eerste tien films bekendgemaakt die begin februari (9 tot 19), tijdens de 67e editie van de Berlinale, zullen meedingen naar de Gouden en Zilveren Beren.

De volgende editie rolt de rode loper uit voor sterren als Kristin Scott Thomas, Richard Gere, Penelope Cruz, Bruno Ganz en Steve Coogan. Het aanbod bevat de nieuwste films van vooraanstaande regisseurs als de Fin Aki Kaurismaki, de Amerikaan Oren Moverman, de Poolse Agnieszka Holland en de Britse Sally Potter.

Ook op editie 67 zullen Europese producties domineren, met films uit Denemarken, Frankrijk, Portugal, Duitsland en Roemenië, maar ook uit Libanon, Chili en Senegal.

'Berlijn' vormt samen met Venetië en Cannes de heilige drievuldigheid van de klassieke filmfestivals.

Eén van de blikvangers wordt ongetwijfeld 'Beuys', een documentaire over het leven van de baanbrekende kunstenaar Joseph Bueys van de hand van Andres Veiel. Opvallend is de terugkeer van de Filmfestspiele naar het verleden, toen het festival rijkelijk putte uit het aanbod van de toen nog vaak onbekende Centraal-Europese cinema.

In het aanbod van de nieuwste editie zitten films uit Slovakije, Tsjechië, Hongarije, Polen en Roemenië. Uit dat laatste land, sinds zowat een decennium nadrukkelijk aanwezig op de wereldcinemakaart, komt "Ana, Mon Amour" van cineast Peter Nezer, een film over een paar dat moet leren leven met mentale afwijkingen. Nezer liet drie jaar geleden van zich spreken met "Child's Pose", over corruptie in het Roemenië-na-Ceausescu: de prent won meteen de Gouden Beer.

Richard Gere

De 67-jarige Richard Gere komt naar de Duitse hoofdstad voor "The Dinner" van Oren Moverman. De film, met ook Steve Coogan, Laura Linney, Chloe Sevigny en Rebecca Hall, is een thriller over ouders die alle opties afwegen nadat hun kinderen een misdaad hebben begaan.

Kristin Scott Thomas, Patricia Clarkson en Cillian Murphy spelen de hoofdrollen in de schokkende tragikomedie "The Party" van Sally Potter. "The Other Side of Hope", een prent over vluchtelingen, is de nieuwste film van Kaurismaki, vijf jaar nadat zijn vorige prent, "Le Havre", Cannes verblijdde.

La Cruz mag de rode loper betreden om er "The Queen of Spain" voor te stellen, een film van Oscarwinnaar Fernando Trueba. De film over een fictieve Spaanse filmster die opgemerkt wordt door Nazi-propagandaminister Josef Goebbels, wordt buiten competitie vertoond.

Van de Haïtiaan Raoul Peck komt, met ook Belgisch kapitaal, "Le jeune Karl Marx" over de jeugjaren van de schrijver van het communistisch manifest. De andere donderdag reeds aangekondigde films zijn "On body and soul" (Ildiko Enyedi), "Colo" (Teresa Villaverde), "Félicité" ("Alain Gomis), "Pokot" van veterane Agnieszka Holland en "Una Mujer Fantàstica" (Sebastian Lelio).

De Berlinale vindt volgend jaar plaats van 9 tot 19 februari. (Belga/DB)